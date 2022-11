Sametingskomité til Oslo

Mathis Nilsen Eira (NSR), i midten foran, er leder i Sametingets nærings- og kulturkomité, og Arthur Tørfoss (FrP), til venstre for ham, er nestleder.

Medlemmene er Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR), Berit Marie P. E. Eira, (Joht.), Øyvind Lindbäck (Nfk), Gry Hege Warth (Nkf), Henrik Olsen (NSR), Ingvild Halvorsen (Nkf), Sara Katrine Aleksandersen (NSR), Sandra Márjá West (NSR), Jørn Are Gaski, Svein Leiros (Sp) og John Kappfjell (Bb). Etter at bildet ble tatt har Maren B. N. Storslett (helt til høyre stående) byttet komité med Sandra Márja West. Foto: Árvu/Sametinget