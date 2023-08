– Samer usynlige i nasjonale registre

Le­der for Senter for sam­isk hel­se­forsk­ning, Ann Ragn­hild Bro­der­stad, mener man­ge­len på in­for­ma­sjon om sam­iske sam­funn hind­rer be­slut­nings­ta­king i sak­er som in­vol­ve­rer det sam­iske fol­ket og sam­funn­et. Torsdag tar hun opp temaet under Arendalsuka. Foto: UiT Tromsø