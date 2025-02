Samefolkets dag med Katarina

Katarina Barruk, en av de mest anerkjente samiske artistene i dag, har fått mye oppmerksomhet for sitt unike uttrykk og sitt sterke engasjement for det samiske språket og kulturen. Med sin kraftfulle stemme og scenetilstedeværelse, som har gitt henne et solid publikum over hele Europa, leverer Barruk en blanding av pop, tradisjonell joik og improvisasjon. Foto: Sara Berglund