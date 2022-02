– Så tar du ut hjertet mitt!

Unge Høyre-leder i Alta, Hege Christin Bjørkmann, som brenner for laksefiske, var med i ungdoms-panelet under Nanne-konferansen til FeFo nylig, sammen med Elle Rávdná Näkkäläjärvi fra NSR) og Brynjar A. Saus i Ap. Bjørkmann, som sitter i kommunestyret, er styremedlem i Seiland nasjonalpark og i Høyres samepolitiske utvalg, sa at klima er en av Unge Høyres fanesaker.

De unge var samstemt i at FeFo kan være nøkkelen til dialog fremover. – De må innhente informasjon hos primærnæringene, sa Bjørkmann. (Arkivfoto: Rita Heitmann.)