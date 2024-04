– Så den komme, men ønsker åpning for barn og unge

Ordfører Svein Atle Somby (Ap) i Karasjok me­ner at det skal være mu­lig­het for å ut­øve et kul­tur­ba­sert fiske sånn at un­ge­ne læ­rer og at ikke fis­ke­in­ter­es­sen for­svin­ner helt. Foto: Stein Torger Svala