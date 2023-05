Sápmi på urgammel grunn

De spisse flakene består av en dolomitt som står imot bølgenes kraft, mens de løse skifrene imellom blir skylt ut i havet og danner de intime små buktene. Her fins spor etter noen av de eldste organismene på kloden. Det levde kolonier av bakterier i et grunt hav for om lag 800 millioner år siden. Foto: Jorunn Eikjok