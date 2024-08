Rov­vilt tar for mye rein til at det er bære­kraf­tig for rein­drifta, både dyre­etisk og psyk­isk. Siv Moss­leth er glad for at be­stands­mål­ene for gaupe og jerv skal vur­de­res redu­sert i nord. Be­stand­en av jerv og gaupe er kuns­tig høy, siden beite­bru­kere ikke får beskytte dyr­ene sine mot rov­vilt i den grad det er nød­ven­dig. Nå er det tatt grep for end­rin­ger. Foto: Ragn.B Lysaker