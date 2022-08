Restart for Bergen-samer

Samer i Bergen gikk i lag for å se film­en «Historjá – Bro­deri for Sáp­mi» på Lagu­nen kino. De håper det blir en ny start for det sam­iske mil­jøet i byen. Fra venstre Yvonne Amund­sen, Vegard Sælen Holtås, Ing­rid Sofie Tjik­kom, Ida Sælen Holtås og Marja Nickel, mens Ellen Inge­borg Hætta tok bildet av de andre.