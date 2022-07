Ressursene som dannet altaværingene

Alta museum åpnet den nye, per­ma­nente, ut­still­ing­en for pub­li­kum nå i sommer. Den viser temaer fra Altas his­to­rie og samtid, med et mål om å vise hvor­dan de lokale res­sur­ser legger grunn­lag for virk­som­het og iden­ti­tet. Pub­li­kum får se kjente his­to­riske epoker og hend­el­ser, som kon­flik­ten rundt ut­bygg­ing­en av Alta­elva. Foto: Kristin Nicolaysen, Alta museum