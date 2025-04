Reindrift og eksistensiell helse

Når na­tur­en og rein­drif­ten trues, svek­kes også mu­lig­het­en for å be­va­re en livs­form som gir mest­ring, til­hø­rig­het og iden­ti­tet.

For sam­iske rein­drifts­ut­øve­re er na­tur­en mer enn en res­surs – den er sel­ve livs­grunn­laget og en for­leng­el­se av fel­les­skap­et.

Å mis­te til­gang til sen­tra­le om­rå­der for rein­drift, kan der­med med­fø­re sto­re psy­ko­so­si­a­le be­last­nin­ger. Foto: Cecilie Bergan Stuedal