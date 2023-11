– Vi skal fortsatt ha et trygt og effektivt luftfartstilbud i hele landet på samtlige av Avinors lufthavner. Luftfarten er avgjørende for verdiskaping og bosetting i hele landet. Pandemien var et sjokk for internasjonal luftfart med store ringvirkninger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Cecilie Bergan Stuedal