– Registrene ikke pålagt å tilpasse seg samisk

Brønnøysundregistrene viser, forståelsesfullt, til samfunnsendring, urfolksfokus, grunnloven, menneskerettighetsloven, språkloven og sameloven, og vurderer at det er naturlig at registerfører legger til rette for at det samiske urfolk kan benytte sitt eget språk ved innsendelse av meldinger.

– Brønnøysundregistrene er ikke pålagt å tilpasse sine løsninger til de samiske språkene, hevder de likevel. Foto: Skjermdump