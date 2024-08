Kokelv/Jáhkovuotna er en bygd som ligger idyllisk til ved Revsbotn. Bygda er kjent for sin vakre natur og rike kulturarv, inkludert tradisjonelt sjøsamisk liv og fiske. Her kan besøkende nyte rolige turer langs fjorden og oppleve den særegne atmosfæren i et autentisk kystsamfunn. Foto: Anders Henriksen