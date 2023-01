I kjølvannet av tvangsekteskapet mellom Finnmark og Troms fylker beslutta Solberg-regjeringa også å slå sammen de to fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark.

Publisert: 17.01.2023 kl 11:44

På papiret fikk det sammenslåtte Troms og Finnmark fylkesmannsembete hovedkontor i Vadsø, men i realiteten ble statsmakta i nord sentralisert til Tromsø. Senere har fylkesmannen skifta navn til statsforvalteren, uten at det har noen reell betydning.

I forbindelse med at Stortinget vedtok å reversere tvangsekteskapet mellom blant annet fylkeskommunene i nord fra 1. januar 2024, har spørsmålet om statsforvalterstruktur reist seg. Kommunal- og distriktsdepartementet har engasjert Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) til å evaluere dagens struktur for statsforvalterne.

Denne rapporten, som nå er ute på høring, har klart preg av vinkelskriving, av byråkrater for byråkrater. Rapporten har fått det behendige navnet «Færre og bedre». Hvis denne påstanden hadde vært korrekt, kan man lure på begrunnelsen for å ha flere enn én statsforvalter i Norge? Ut fra denne forkvakla tankegangen skulle del vel vært aller best med én kommune og ett fylke i Norge, i stedet for masse mindre desentraliserte enheter?

Rapporten konkluderer med høy tilfredshet med statsforvalterne, enklere med 10 enn 18 embeter, styrka fagmiljøer, mer harmonisert praksis, styrka rettssikkerhet samt god lokalkunnskap, men under press? Spesielt når det gjelder Troms og Finnmark uttrykkes bekymring for konsekvensene ved en deling.

Det hevdes at sammenslåinga har medført styrka fagmiljø, bedre oppgaveløsning og økt rettssikkerhet for kommunene og befolkninga i Troms og Finnmark. Dette beskrives som gevinster som vil gå tapt, og som særlig vil gå ut over kommunene i Finnmark.

Vi er forundra over at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) ukritisk har sendt et slikt subjektivt byråkrat-makkverk ut på høring uten å kvalitetssikre og nyansere vinkelskrivinga. Statsråden burde vite at argumentene for å reversere sammenslåinga av statsforvalterembetene i nord i hovedsak er de samme som for fylkeskommunene. Det handler om nærhet, distriktspolitikk og lokaldemokrati.

Vi tror de færreste samiske kjernekommuner vil være enig i at fusjonen mellom statsforvalterne i Finnmark og Troms har medført bedre oppgaveløsning og økt rettssikkerhet. Tvert om er vår oppfatning stikk motsatt, at rettssikkerheten aldri har vært dårligere enn nå, særlig når det gjelder befolkningas arealbruk og arealrettigheter.

Det er en kjensgjerning at statsforvalteren er på kollisjonskurs med de samiske kommunene i mange viktige spørsmål. Særlig gjelder dette arealrelaterte saker, hvor statsforvalteren langt på vei driver privat politikk med detaljstyring av de folkevalgte i kommunene.

En viktig årsak til dette er både manglende lokalkunnskap og manglende kulturforståelse, men også manglende rolleforståelse av embetsverk kontra folkestyre.

For Finnmark er det avgjørende at fylket får tilbake sin egen statsforvalter av flere grunner. Ikke minst fordi Finnmark er Norges eneste grensefylke mot Russland. Amtmannen ble i sin tid plassert i Varanger nettopp for å markere norsk suverenitet og tilstedeværelse i nord. Dette er i dag utvilsomt mer viktig enn noensinne tidligere.

Dessuten er Finnmark landets mest utprega urfolks- og minoritetsfylke. Dette gjelder riktignok også deler av Troms, men er langt mer fremtredende i Finnmark. Det bør derfor være et ufravikelig kvalifikasjonskrav for å være statsforvalter i Finnmark at embetslederen har samisk og/eller kvænsk kultur-/språkkompetanse. Også for Troms er dette sterkt ønskelig, om enn ikke et like ufravikelig kompetansekrav som det må være i Finnmark.

Hvis Sigbjørn Gjelsvik velger å sanksjonere Solberg-regjeringas sammenslåing av statsforvalterne i Troms og Finnmark vil både statsråden, Senterpartiet og Støre-regjeringa miste politisk troverdighet. Da driver man Høyre-politikk i verste Mæland-stil.

De rødgrønne vant stortingsvalget på fagre løfter om å reversere tvangsekteskapet, en jobb som bare er halvgjort med å skille fylkeskommunene. Også statsforvalterne må tilbake til begge fylker.