Boftsa-FAU er glade for en ryddig prosess:

FAU ved Boftsa skole er takknemlige for et godt og ryddig budsjettarbeid fra administrasjonens side. Arbeidet ser ut til å sikre Boftsa skole, men Aili Cecilie Sæverud og Elling Ellingsen er ennå ikke helt sikre på hvor den politiske vinden blåser.

Publisert: 02.12.2024 kl 12:11

Leder Aili Cecilie Sæverud og nestleder Elling Ellingsen i FAU ved Boftsa skole er takknemlige for jobben kommuneadministrasjonen har gjort med budsjettet.

Det ser ut til at skolen er reddet for denne gang, men de er fortsatt bekymret for hva politikerne mener. Ellingsen viser til formannskapsmøtet 21. oktober, der han mente politikere fra enkelte partier ga uklare signaler vedrørende Boftsa skole.

Nå ønsker de en uttalelse fra de respektive partiene, foran budsjettvedtak 5. desember.

Glade for godt arbeid

FAU anmoder kommunens politikere til å være åpne om hva de tenker om Boftsa skole. Den vil de gjerne beholde, spesielt når elevgrunnlaget er der, forteller Sæverud.

Barna kan ikke tale sin egen sak, så det er viktig at de voksne fortsetter å hegne om deres rettigheter. Det er krevende tider, og når man må gjøre tøffe prioriteringer må man tale barnas sak.

Hun håper at de landsdekkende protestene mot skolenedleggelser kan styrke saken til Boftsa skole.

– Engasjement er en superressurs, legger hun til.

Ellingsen kjenner på at politikerne for tiden jobber med budsjettarbeid, og det kan komme mange overraskelser fra dette arbeidet. Han understreker at FAU har en forventning om at skolen ivaretas, spesielt med tanke på kommunedirektørens innstilling og manglende prosesser i forkant.

Kommunen har kommet frem til et budsjett som er i balanse med Boftsa skole, og det er bra.

Fortsatt på saken

Grunnen til at FAUs representanter uttaler seg denne gange, er et ønske om å vise at de fortsatt er på saken, forklarer Sæverud. De er glade for en ryddig og god prosess, som etter FAUs oppfatning endte med et godt resultat.

De vet også at opposisjonen er veldig positive til å bevare skolen, tilføyer Ellingsen. Enkelte partier i posisjon er de mer usikre på.

Samtidig legger han til at Tana kommune har en ordfører fra Sp som har gått til valg på å bevare barnehage- og grunnskolestrukturen. De er trygge på at også han vil stemme i deres favør. Enn så lenge er de optimistiske, og mener det er et godt grunnlag for å bevare grunnskolestrukturen i hele kommunen.

– Politikerne står likevel fritt til å omprioritere frem til budsjettet er vedtatt, legger han til.