Planlegger turistdestinasjon ved Margrete Kittis gravsted

Arkeolog Stine Benedicte Sveen sitter her sammen med barnebarnet til Margrete Kitti. Hun heter Margreta Påve Kristiansen og er reineier på Senja. Bildet er tatt i forbindelse med et foredrag om Margrete Kitti holdt av Sveen. Nå foreligger det skumle planer om å etablere et turistanlegg like ved Margrete Kitti sitt gravsted ved Finnheia. Foto: Elin M. Wersland