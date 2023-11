Det er uvær i Finnmark, jeg er på UNN, takket være han Per Ole, som de fleste pasienter langs Finnmarkskysten kjenner til.

Publisert: 23.11.2023 kl 17:45

I høst hadde TV2 en sak om kritikken mot Pasientreiser som har pågått i lang tid. Flott at TV2 har valgt å sette sitt journalistiske fokus på det faktum at Pasientreiser har tatt seg selv den makt å styre over våre liv, om vi skal få helsehjelp eller ikke, som for noen står om liv eller død.

Er du så idiot og blir alvorlig syk og bor langs Finnmarkskysten, så har plutselig Pasientreiser en avgjørende rolle i ditt liv. De blir plutselig det grunnleggende for at du skal komme deg videre i elendigheten. Hvis du har lyst å berge livskjiten så kan du bare drømme om å nyte godt av svært velfungerende både lokale legekontor og medisinske spesialister ved sykehus, så lenge Pasientreiser gjør alt de kan for å gjøre dine forsøk på å reise til medisinsk hjelp så vanskelig som mulig med sitt regelverk.

Så velger TV2s journalist Anna Myklebust Hodne å presentere en pasientopplevelse fra tjukkeste Oslo, som har en 10 minutters biltur til sykehuset! Hvor det største og ubehagelige nok for pasienten, er at sjåførene var uhøflige, det var forsinkelser og uforutsigbart. Det var ønskelig med en sjåfør en kjente og som en kunne prate og le med!

10 minutter! Det var viktig at kjentfolk kjørte transporten og som en kunne le med! Jeg tror ikke hva jeg hører, spoler tilbake, må ha hørt feil, det må være sagt 10 timer. Nei da, det er en pinadø en 10 minutters reise!

Bare så det er sagt, det må virkelig forventes at sjåfører er høflige. Det innlegget fyrte på alle sylinderan mine, min kamp for verdighet for pasienter i Finnmark i Pasientreisers system er ikke ferdig. Videre uttaler jeg meg som innbygger på Finnmarkskysten og hvordan vi opplever Pasientreisers nådeløse praktisering av sitt regelverk.

Det er respektløst å bruke en slik pasienthistorie for å beskrive det iboende jævelskapet av et regelverk som pasienter i Finnmark opplever med Pasientreiser.

Hvis vi får lov å delta i denne debatten så kan det sies enkelt, uhøflige sjåfører er ikke det vi sliter med i våre utfordringer med Pasientreiser! Vi sliter med at Pasientreiser nekter å forholde seg til værmeldinger i Finnmark, da snakker vi ikke om værmelding type stiv kuling, men storm og orkan. Ikke en jævel som bor i Finnmark vil i disse tilfellene med vettet i behold påstå at det vil gå noen kommunikasjoner når det melder slikt vær.

Men nei da, Pasientreiser som må være de eneste i Finnmark som ikke forholder seg til værmeldinger, og som må se på meteorologer som behandlingsudyktige værpsykopater, de sitter på sitt kontor og vifter med sitt regelverk. «Vi flytter ikke på reiser som allerede er bestilt». De nekter å booke om reiser slik at pasienter kommer seg til akkurat den livsviktige behandlingen.

Bare for å holde litt mer helvete med den desperate pasienten så kan de ta en ekstra runde i ringen og sier: «Men hvis du får en lege på UNN til å bekrefte til oss at du må til livsnødvendig helsehjelp, da kan vi flytte på en reise på grunn av at det melder slikt uvær».

Pasientidioten øyner håp, får UNN til å ringe dette eneveldet med beskjed om at pasienten må til helsehjelp med beskjed om at Pasientreiser bør gjøre det de kan for at reisen kan gjennomføres og kreket kan komme seg til sykehus. Det er da diktaturet for fult slår inn, eller kanskje det bare er at UNN treffer på en annen saksbehandler som er enda mer regelrytter, for svaret blir: «Nei, det nytter ikke om UNN ringer om dette, vi flytter ikke på allerede bestilte reiser».

Dagen og uværet kommer, ingen kommunikasjoner går i Finnmark, og pasienten kommer seg ikke til sykehus. Det kan gå uker og måneder til sykehuset har ledig time/kapasitet å gi ny time til pasienten. Det er da pasienten kommer på hva en bekjent engang sa om at en skal ikke glemme hva Vårherre har gjort for en. Nei, det skal ikke glemmes, han har som oftest hjulpet meg ut av den ene elendigheten og over i en ny – Pasientreiser!

Vi sliter med at Pasientreiser med sitt regelverk fra helvete krever at alvorlig syke folk, og eldre mennesker på over 80 år, skal reise på rimeligst måte som betyr opp i 18 timers reise på kryss og tvers i Troms og Finnmark. Eller at pasienter må bruke 60 timer på en reise til en legetime, med overnatting på hotell, fordi Pasientreiser nekter å bruke drosje, slik at reisen kan gjøres unna på samme dag. Dette er noe som påfører pasienten betydelige kostnader til egenandel på overnattinger da Pasientreiser dekker kun 655 kroner per døgn.

Det er da pasienten skjønner at hvis en skal bli syk langs Finnmarkskysten, så bør det bli på vår, sommer eller tidlig høst.

Vi sliter med at Pasientreiser tvinger oss til å bruke to døgn på en reise som kan gjøres unna på 12 timer (uten overnatting). Her kommer Pasientreiser med enda en provoserende henvisning til sitt regelverk; «Regelverket tillater ikke at du får lov å reise med fly fra den plassen du bor, det skal brukes buss selv om det betyr ett til to døgn på reise».

Det nytter ikke med bønn og argumenter som at dette er en stor merbelastning fordi kreket er svært nedkjørt etter halvannet år med intensive behandlinger, lange reiser blir da en stor merbelastning. Når en på toppen kan dokumentere at den reisen de tvinger deg til å bruke opptil to døgn på er mye dyrere for Pasientreiser, og de fortsatt møter deg med sin maktarroganse, og du må gi deg.

Det er da pasienten får lyst å gå seg en lang tur på en kort kai.

Vi sliter med at pasienter med alvorlig sykdom forsøker alt en kan for å få alternative reiseruter når det melder uvær, blir møtt med et arrogant svar fra Pasientreisers saksbehandler om at «Vi vet hvor vi bor». Det er da pasienten får lyst å svare: «Jeg vet hvor du bor».

Vi sliter med pasientreisers nådeløse håndheving av sitt regelverk, et regelverk som for fem år siden ble vedtatt i Stortinget skulle få en gjennomgang, fordi det ikke sikrer gode og trygge helsetilbud for alle.

Det er da pasienten tenker på at i mange generasjoner kurerte folk i Finnmark seg selv, med rudkall som stoppa blod og tok bort verk, hadde mye god penicillin i muggel, sårsalve av tørka sauskit, lus mot gulsott og i mangel på valium åt de nervesvake negler. Kanskje skulle vi bare fortsatt med dette!

Jeg er en pasient og kan fortelle hva som er slitsomt. Det er å ikke komme seg til sykehus og få helsehjelp/behandling som skal berge livet ditt!

Til statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet vil jeg si at jeg håper at i den høringen som skal være denne høsten av regelverket, at han har brukermedvirkning og henter frem hverdagen og pasienthistorier knyttet til dette fra Finnmark og ikke Oslo sentrum.

De som skal stå for denne høringen, må skjønne at Finnmark er i en særstilling på grunn av geografiske og klimatiske forhold. Det aksepteres ikke at dette skal ende opp i et nytt litt tilpassa regelverk som skal gjelde for hele landet, slik det er i dag. Regelverket må få særlige ordninger tilpasset forholdene i Finnmark.