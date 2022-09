Konflikten i Kautokeino:

Ordfører Hans Isak Olsen (Dálon) i Kautokeino har blitt kritisert for å være tafatt i konflikten mellom kommunedirektør Kent Valio og ordførerens sønn, Vegard Olsen (Dálon). Høyre og Venstre har trukket seg fra samarbeidet, og sistnevnte krever at ordføreren rydder opp. Men ordføreren har verken myndighet til å etterforske en sak, eller be sin voksne sønn endre adferd i det offentlige rom, ifølge Statsforvalteren. Foto: Rita Heitmann