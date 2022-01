Ønsker møte med ministeren

Bjarne Johansen i Bivdu sier de vil vise til Hurdalsplattformen når de eventuelt får møte klima- og miljøministeren.

– Her kommer det klart frem at re­gjer­ing­ens mål­set­ting er å be­hol­de et bæ­re­kraf­tig sjø­lak­se­fis­ke som en vik­tig nær­ing og kul­tur- og tra­di­sjons­bæ­rer, sier han.

FOTO: BIRGITTE WISUR OLSEN