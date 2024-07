Sametingsråd Berit Marie P. E. Eira (Ávjovárri flyttsameliste).

– Vi skjønner alle sammen at det er en utfordring at reinen kommer inn på innmark. Bare begge to legger viljen til, så løses det, for det har det gjort andre steder, sier hun til Ságat. Foto: Irmelin Klemetzen