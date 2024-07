Økt kontroll av laksefiske

Statens naturoppsyn (SNO) øker kontrollen, og ber samtidig publikum tipse om ulovlig laksefiske etter at fisket i 33 elver og store sjøområder måtte stenges.

Publisert: 01.07.2024 kl 08:29

Den økte innsatsen mot ulovlig laksefiske skjer etter at Miljødirektoratet så seg nødt til å stoppe fisket av laks i 33 elver fra 23. juni, og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag.

Så langt i laksesesongen har det vært rekordlave mengder laks som har kommet opp i elvene fra havet, i Trøndelag og sørover. Stansen i laksefisket ble innført for å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene, til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestandene videre.

– Miljødirektoratet styrker gjennom Statens naturoppsyn tilstedeværelsen i de elvene som er stengt for laksefiske, og i sjøområdene knyttet til de samme elvene, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Dugnad å redde laksen

– Det er en felles dugnad å redde den atlantiske laksen vår. Vi ber alle som observerer ulovlig laksefiske både i elv og sjø om å sende inn tips, sier Hambro.

Publikum kan sende inn tips om ulovlig laksefiske og annen miljøkriminalitet på Miljødirektoratets nettside. Alle tips vil bli behandlet fortløpende, opplyses det.

Direktoratet reagerer med anmeldelser og overtredelsesgebyr på ulovlig fiske.

Miljødirektoratet vil gjøre en ny evaluering av innsiget av laks for hele landet i starten av juli, og vurderer behov for tiltak, inkludert de vassdragene og sjøområdene som ble stengt for fiske 23. juni.