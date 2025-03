Ojala med Aasland i løvens hule

Stortingsrepresentant Irene Ojala (Pasientfokus) var på folkemøte, i regi av Finnmark Ap, på Mikkeli Live i Alta. Når det gjelder snakkemåten til Aasland, så hun er vant til den tonen, forklarte hun. Ojala står fast på sin beslutning om å stemme ned elektrifisering av Melkøya i Stortinget 6. mai, der hun er på vippen. – Det vil ødelegge både for reindrifta og naturen, begrunner hun, som ikke engang vil forhandle, mot pasientgoder. Hun har denne uken samlet inn 1.3–1.400 underskrifter, over dobbelt så mange som nødvendig, for å kunne stille til en ny periode på Stortinget. Foto: Rita Heitmann