Birgit D. Nielsen (SV), Hilde Anita Nyvoll (Ap) og Jan-Harald Tørfoss (Sp) er fornøyde med å ha signert intensjonsavtale om et samarbeid for kommende periode i Nordreisa kommune.

Hilde Anita Nyvoll satt på Sametinget fra 2005 til 2013.

I perioden 2007 til 2009 var hun medlem av sametingsrådet under sametingspresident Egil Olli. Foto: Nordreisa Ap