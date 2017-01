Rasfare i hele Finnmark

Politiet ber bilister være varsomme på veiene i Finnmark. Det har kommet store mengder sne den siste tiden, og det er dårlig sikt på grunn av snefokk. Her fra et sneras ved Svartaksla i Sør-Varanger. FOTO: Illustrasjonsfoto: Trygg Arne Larsen

Tirsdag gikk et sneras over E6 ved Bjørnnes på vestsiden av Pors­ang­erfjorden. Politiet ber folk være varsom­me, da det er fare for ras på flere strekning­er.

For å lese hele denne artikkelen må du være innlogget og ha et gyldig abonnement/dagspass.