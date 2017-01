Porsangermann voldstiltalt

Porsangermannen må møte i Hammerfest tingrett tiltalt for to tilfeller vold, ett tilfelle av trusler, samt ett tilfelle for besittelse av narkotika. Sistnevnte skal ifølge tiltalen fra statadvokaten i Troms og Finnmark ha skjedd på Midnattsrocken. FOTO: Sigurd Schanke (arkiv)