Oppfordrer til å bruke urfolksspiritualitet som våpen

Reineier Jovsset Ánte Sara får støtte av aksjonist Niillas Somby under rettssaksdagene i Tromsø. Somby holdt et innlegg om samene rettssituasjon på Small Projects. FOTO: Elin Margrethe Wersland

Tidligere terrormistenkt, Niillas Somby, roser den kampen reineier Jovsset Ánte Sara gjør for samiske rettigheter. Somby sier at vi må avkolonisere Sápmi med urfolksreligion, slik staten brukte kristendommen for å koloniere.

