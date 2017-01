Også Sametinget kan ha begått lovbrudd

Advokat og styreleder i Zorrostiftelsen Anja Jonassen påpeker at det kan ha vært begått lovbrudd i Protect Sápmi. Leder i Sametingets kontrolluvalg Arthur Tørrfoss (FrP) opplyser at saken behandles i kontrollutvalget om to uker. FOTO: Erik Brenli/Steinar Solaas