Klipp fra 60 år med Ságat - del 38

I samme avis kunne man lese at kommunestyret i Karasjok ba om at Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark måtte fortsette frem til år 2000. Dette programmet var startet opp i 1993 og skulle avsluttes i 1997. Kommunestyret pekte på at hovedtyngden av omstillerne innenfor reindriften ville komme frem mot år 2000. Kommunestyret var også opptatt av at det måtte settes inn ekstraordinære tiltak for omstillere over 50 år, som ifølge kommunestyret «havnet mellom barken og veden».

I denne avisen kunne man også lese at det ikke ville bli noe av den påtenkte omkjøringsveien gjennom Kvalsund. I stedet skulle den eksisterende veien utbygges med gang- og sykkelvei på strekningen Handelsneset-Gargo. Dette var blitt klart etter at kommunestyret i desember 1996 hadde frafalt planen om ny omkjøringsvei i utmarka med 10 mot 9 stemmer.

En annen artikkel i denne avisen kunne fortelle at representantskapet i Tana Arbeiderparti fant det oppsiktsvekkende hvis ikke Tana og andre samiske kommuner fikk dekket ekstrautgifter i forbindelse med tospråklighet i 1997. Representantskapet mente at staten på denne måten hadde opparbeidet seg gjeld til de samiske kommunene, og sa at det var en selvfølge at gjelda ble gjort opp.

I samme avis kunne man også lese at det samiske forlaget Davvi Girji før jul i 1996 delte ut sin første litteraturpris. Den var på 15.000 kroner og gikk til Máret Sárá og Kirsten Pope for deres årelange arbeid med bokserien «Eatnigiella» som besto av 25 bøker. Formålet med Davvi Girjis litteraturpris var å oppmuntre sine forfattere, men også tiltrekke seg nye forfattere. Det var ifølge Ságat Sparebank1 Nord-Norge som hadde bidratt med prispengene.

Denne dagen kunne Ságat også fortelle at alle som tok fagprøve i duodji også kunne ta svenneprøve. Det hadde Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemt i begynnelsen av november 1996. Leder for opplæringskontoret i duodji, Inga Hermansen Hætta, sa til Ságat at dette ga status for faget på linje med andre håndverksfag. Ifølge Hætta ville det neste bli at opplæringsrådet for duodji skulle arbeide videre med saken og søke om at duodjiutøvere også skulle kunne gå opp til mesterbrev i duodji etter svenneprøven. Her pekte Hætta på at man da var mester i faget og følgelig hadde høy kompetanse i det.