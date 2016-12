Klipp fra 60 år med Ságat - del 15

En annen melding på førstesiden denne dagen er at styret i Karasjok Flytt­samers Lokalforening uttaler at Iškuras-området er lite egnet som sauebeite, siden det hovedsakelig dreier seg om snaufjell og mosemark, med forholdsvis lite gressmark. Styret mener at store saueflokker på beite der i flere tørre somre sannsynligvis vil skade reinbeitet. Styret understreker at beitemarkene ved Iškuras er av «den største betydning» for reindriften i Karasjok, særlig fordi flere reinbeitedistrikter bruker området som gjennomgangsbeite både høstvinter og vårvinter. Denne uttalelsen kom etter at Karasjok bonde- og småbrukarlag hadde søkt om å få bygge et felles sauefjøs på Iškuras.

«Samefogd» (datidens reindrifts­agro­nom) er den mest brukbare tittelen på lappefogd, mener styret i Karasjok Flyttsamers Lokalforening. Styret sier at de er klar over heller ikke denne tittelen er dekkende for arbeidsområdet, men at tittelen «sámefáldi» er så innarbeidet blant samene at en radikal forandring vil ha vanskelig for å slå igjennom i daglig tal­e, ifølge styret. Ságat forteller også at både «reindriftssjef» og «reindriftsleder» hadde vært nevnt under diskusjon­en i styret, men styret mente at disse «i hvertfall» ikke var passende.

Ellers kan Ságat fortelle at to ulver den siste tiden hadde gått til angrep på reinflokkene inne i Bavtajåkka. Johan Mathis Eira hadde funnet i alt 33 ihjelrevne rein som hørte til hans flokk. Ellers hadde flokkene til Josef Mikkel Eira, Per Josefsen Buljo og Aslak Mikkelsen Sara vært utsatt for ulvenes herjinger.

Nordisk Sameråd skulle ha møte i Enare i februar 1957. Ifølge Ságat vill­e den største saken på møtet sannsynligvis bli skolespørsmålet for samene. Bestyrerne ved ungdomsskolene i de tre nordiske landene var innkalt til møtet, og møtet skulle ifølge Ságat drøfte skoleopplysningsarbeidet, samisk kultur og språk. Også et utvidet samarbeid omkring reindriften skulle tas opp på møtet. Også spørsmålet om en vei mellom Kautokeino og Enontekiö i Finland skulle drøftes.