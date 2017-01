Jan Arthur har funnet formen

Jan Arthur Reinås imponerer i langrennssporet om dagen. Han ser ut til å være i rute foran juniorenes norgescupåpning på Nes om halvannen uke FOTO: Svein Halvor Moe

Jan Arthur Reinås imponerte da han i romjula vant 18-årsklassen med to og et halvt minutt i et kretsrenn i Bardu. Det var mest sannsynlig en indikasjon på at Evenskjer-gutten er i ferd med å finne toppformen foran norgescupåpningen.

