Nye initiativ for å styrke samiske foreldrenettverk

På møtet ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal jobbe for å skape flere lokale lag og medlemmer, og å se på hvordan de midlertidige vedtektene kan utbedres sånn at lokale foreldrenettverk som allerede finnes enkelt kan bli lokallag, hvis de har lyst. I arbeidsgruppa sitter det rundt ti foreldre med god spredning ut over landet, fra Sør-Varanger til Fredrikstad. Blant de tidligere nevnte personene inngår Fransisca Kappfjell Herbst på Helgeland og Mikkel Berg-Nordlie i Oslo. Foto: Steinar Solaas