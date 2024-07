Nordnorsk næringsliv og Forsvaret må samarbeide tett når Norge ruster opp i nord.

Publisert: 01.07.2024 kl 09:00

Russlands fullskalakrig i Ukraina har skapt et sikkerhetspolitisk tidsskille. Klarest ser vi det i Forsvarets langtidsplan. Budsjettet får en historisk økning på 600 milliarder kroner de neste tolv åra. Tiden for dyp fred ser dessverre ut til å være over – også for vår del av verden.

Krigen har ikke bare påvirket nasjonal og internasjonal politikk, men også hverdagen i nord – særlig i Øst-Finnmark. Sanksjoner, brutte vennskapsavtaler og begrensede samarbeidsmuligheter har tvunget oss alle til å tenke nytt.

Bakgrunnen for situasjonen er usigelig trist. Men når alt tilsier at dette er en ny normal som vi må tilpasse oss, så må vi også se mulighetene i den.

Mulighetenes landsdel

Nord-Norge er fortsatt mulighetenes landsdel. 80 prosent av Norges havområder ligger nord for Polarsirkelen. Sjømatressursene er enorme, og den lange kystlinjen gir muligheter for produksjon av mer sjømat enn vi gjør i dag. Isfrie havner gir mulighet for transport av varer og folk hele året.

Vi har landets beste, ja, faktisk noen av verdens beste, vindressurser, både på land og til havs. Vi har viktige mineralforekomster og store arealer som gir grunnlag for både næringsaktivitet og rekreasjon. Turistnæringen spiller på lag med begge deler og gir muligheter for å skape arbeidsplasser og gode lokalsamfunn som folk vil bo i.

Mer samhandling

Når Nord-Norge prioriteres sterkt av sikkerhetsmessige grunner, gir det ytterligere muligheter for bedrifter i nord. Oppbygging av Hæren og Heimevernet, nye fregatter og ubåter, samt satsing på luftvern og cyberforsvar, i tillegg til økte investeringer i personell, utstyr og infrastruktur understreker vår strategiske betydning både nasjonalt og internasjonalt.

Forsvaret og næringslivet må ha en gjensidig mulighetsforståelse. Kontraktene må være tilgjengelige for både store og små bedrifter. Forsvaret bør være nysgjerrige på bedriftenes lokalkunnskap og styrke tilstedeværelsen med sin innkjøpsmakt og kompetanse. Bedriftene må søke samarbeid på tvers av sektorer og sikre at de kan kvalifisere seg for oppdrag.

Alle aktører som jobber opp mot næringslivet må nå på banen. Også fylkeskommunene og kommunene må se til næringslivet for nye løsninger.

Vi trenger levende lokalsamfunn

Den beste, og faktisk billigste, måten å forsvare landet på, er å ha sterke bedrifter og bosetting i nord. Det er med andre ord i hele nasjonens interesse at vi har aktivitet her. Bedrifter gir liv i by og bygd, og levedyktige lokalsamfunn bidrar til sikkerhet og beredskap. En opprustning må handle om mer enn bare investering i våpen, soldater og infrastruktur.

Vi tror at Forsvaret kan spille en avgjørende rolle for jobbskaping, bosetting og samfunnsutvikling. Samarbeid med våre naboland Sverige og Finland vil gi mulighet til å styrke hele Nordkalotten. Vi kan bygge en helhetlig, sterk region i nord, som sammen kan møte de demografiske endringene, behovet for kompetanse og skape effektive transportkorridorer til resten av Europa.

Endelig ser det ut som utfordringsbildet og mulighetene i nord begynner å sive inn også i nasjonale forsamlinger. Det gir grunnlag for optimisme på næringslivets vegne.

Selv om vi alle skulle ønske at omstendighetene var annerledes.