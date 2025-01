Ny nasjonal tolketjeneste for samiske språk

– Mange tror at tolketjenester kun gjelder de eldre. Det stemmer ikke. Det passer også godt for barn og unge. Og vi har fått gode tilbakemeldinger på dette fra for eksempel foreldre som har benyttet seg av tolk for barna sine. Det er like viktig for barn som det er for voksne, forteller Rita-Alise Porsanger-Moen, prosjektleder i helsefagavdelinga i Helse Nord RHF. Foto: Privat