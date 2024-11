Her er de 39 representantene som ble innvalgt til Sametinget i valget september 2021. De er fordelt med 17 fra NSR, ni fra NkF, sju fra Ap, tre fra Sp, én fra SáB og én fra JSL. Det ligger an til store forandringer i valget som ligger under ti måneder frem i tid. Foto: Árvu/Sametinget