Norsk tamrein skal delta i forskning i Canada:

– Norge bærer et stort ansvar for bevaring av villreinbestanden i Europa. Ved spredning fra Hardangervidda eller Nordfjella vil skrantesyke også true rein i reindrifta. Et slikt scenario kan få alvorlige konsekvenser for næringen og den samiske kulturen i Norden, skriver Veterinærinstituttet. Dette er et illustrasjonsbilde av en simle og en kalv fotografert i Porsanger. Foto: Cecilie Bergan Stuedal