Niillas håper på full frifinnelse

Beaska-Niillas (NSR) mener at rettssystemet fungerer dårlig i Norge, men han har tro på at det blir full frifinnelse for de 13 tiltalte Fosen-aktivistene som nå har vært gjennom en fire-dagers straffesak i Borgarting lagmannsrett - etter først å ha blitt frikjent tidligere i år i Oslo tingrett. Foto: Tone H H Bull-Kjølaas