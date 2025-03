Bevegelse av kvinner:

Sametingspresident Silje Karine Muotka ønsker feminisme som skaper en rettferdig verden, for alle. – Likestilling handler ikke bare om å få plass ved bordet. Det handler også om hvem som bygger bordet, hvem som eier det og hva som faktisk blir servert, sa hun under sin tale til de flere hundre fremmøtte under markeringen av Kvinnedagen i Tråante/Trondheim. Foto: Rita Heitmann