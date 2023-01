Nils-Roger Pettersen (Sp) har ikke tenkt til å sitte i noen ressursgruppe for Kingsrose Mining.

Publisert: 17.01.2023 kl 12:25

Elisabeth Gammelsæter er rådgiver i Sweco, for Kingsrose Mining. Etter at folkemøtet på Verdde Hotel er avsluttet mandag kveld, er hun positiv.

– Det har vært en åpen og ærlig dialog, sier hun til Ságat og legger til at her er det ingen mulighet til å snike seg unna å svare på folk sine svært tydelige bekymringer.

Elisabeth Gammelsæter er rådgiver i Sweco, engasjert av Kingsrose Mining. Foto: Sara Olaussen Stensvold

– Er dere nærmere noen ressursgruppe i Porsanger?

– Mange har meldt interesse til å få mer informasjon om prosjektet, og kanskje noen sier seg villig også til å sitte i en slik ressursgruppe, sier Gammelsæter. Men hun mener det fremdeles blir en stund til man er i mål med sammensetningen. Likevel er alle slike møter et steg på veien.

– Så det blir ikke et første møte med en lokal ressursgruppe i neste uke?

– Nei, det blir ikke i neste uke, garanterer Sweco-rådgiveren med et smil.

Ikke interessert

Nils-Roger Pettersen var til stede på folkemøtet, og presenterte seg som representant for Senterpartiet. Ságat spør om han har tenkt til å melde seg til å sitte i en lokal ressursgruppe.

– Nei, med et stort utropstegn bak, konstaterer Pettersen.

Han er redd for at dette ikke er noen god strategi, og de som leter etter mineraler skal lete enda lenger etter godviljen til Pettersen i denne sammenheng. Han stoler ikke på at man fremdeles har tid til å stoppe og snu i årene som kommer, men mener dette er et standpunkt man må ta allerede nå.

– Jeg mener vi må si stopp, før det er for seint.

– Det er investert 70 millioner allerede, blir du bekymret når du hører hvilke pengesummer de har gått inn med?

– Ja, det gjør meg veldig bekymret, avslutter Pettersen.

Ságat benytter også anledningen til å spørre om representanten fra Senterpartiet har sett seg ut en plass på lista til det kommende kommunevalget.

– Blir du å se på toppen av lista til Senterpartiet til høsten?

– Vi skal ha et nominasjonsmøte som skal vedta lista, sier Pettersen og avslører ingenting.

Glenn Jolma (H) har ikke meldt seg til i å sitte i en lokal ressursgruppe, men sier det handler mer om tid enn interesse. Foto: Sara Olaussen Stensvold

Heller ikke kommunepolitiker Glenn Jolma (H) har meldt seg interessert i å sitte i en lokal ressursgruppe. Han sier til Ságat at det ikke egentlig handler om mangel på interesse, men saktens mangel på tid. Han regner med at det blir mulighet til å melde interesse for dette også senere om det skulle bli aktuelt.

– Ble du klokere etter i dag?

– Nei, ikke så mye klokere, sier Jolma, og forteller at det var mye av det samme som kom frem i dette møtet som har gjort på tidligere møter.

– Men det er spennende, sier Jolma som håper folk melder seg på.

Næringslivsfigur, entreprenør og tek-interesserte Roger Erlandsen sitter gjerne i en ressursgruppe, og mener man ikke kan si nei til alt. Foto: Sara Olaussen Stensvold

Vil ikke si nei til alt

En av de som derimot gjerne sitter i en slik ressursgruppe, er bedriftseier og entreprenør Roger Erlandsen. Han er positiv til mineralleting, og egentlig alt som kan skape utvikling i hans hjemkommune.

– Men det er en forutsetning at det har positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier han til Ságat.

– Jeg sitter gjerne i en sånn ressursgruppe.

Erlandsen er ikke sikker på at samfunnet kan leve av turer i skog og mark.

– Vi må ha jobber og noe å leve av, og frem til vi har det, så kan vi ikke si nei til alt.