Fra venstre: fylkesråd for kunnskap og integrering Bjarne Rohde (SV); fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap); fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp); fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Hansen varslet under fylkestingets samling i Vadsø denne uka at hun går av med øyeblikkelig virkning. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK