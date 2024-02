Sápmi Business Conference:

Dag­lig le­der Ann Ca­tha­ri­na Lan­go i Ovd­dos hå­per at nær­ings­mini­ster­en har med seg bi­drag til sam­iske nær­ings­liv, når han kom­mer til Kau­to­kei­no.

– Vi har sto­re be­hov. Ka­pi­tal og et ap­pa­rat til å ut­vik­le sam­iske nær­ing­er, sier hun. Og de har kon­kret bedt om peng­er til res­surs­sen­te­ret for rein­drif­ta, Nannet. Foto: Rita Heitmann