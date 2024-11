Mener Finnmark Ap tier i viktige saker

Arne Pedersen etterlyser klare vedtak fra Finnmark Arbeiderparti i sakene som gjelder utbygging av kraft i Finnmark og tilbakeføring av trålkvoter til fylket.

– Ved at man ikke gjør et tyde­lig ved­tak om disse sakene, gir man et kraf­tig signal om hva man mener, sier partiveteranen. Foto: Torbjørn Ittelin