Mener eierkommuner i kraftselskap bør kompenseres

Tana går glipp av fire til fem millioner kroner i utbytte fra Varanger Kraft, og mener det bør kompenseres.

Publisert: 12.12.2022 kl 15:05

Mot Høyre og Fremskrittspartiets to stemmer har kommunestyret i Tana vedtatt en uttalelse om regjeringens forslag til nytt skatteregime for produksjon av fornybar energi.

Tana eier Varanger Kraft AS sammen med de andre kommunene i Øst-Finnmark.

– Naturressursene tilhører fellesskapet, og kommunestyret i Tana mener det er viktig at kraftselskapene eies av kommunene, og at overskuddet kommer lokalsamfunnene til gode, mener kommunestyret.

Gir kutt

Vanligvis får Tana kommune årlig fire til fem millioner kroner i utbytte fra kraftselskapet.

– På grunn av de foreslåtte skatteendringene i den såkalte kraftskattepakka i statsbudsjettet så ligger eierkommunene i Varanger Kraft an til å miste utbyttet for 2022, påpeker kommunestyret og legger til at det betyr at kommunen ikke kan budsjettere med det tidligere forventede utbyttet i kommunebudsjettet for 2023. Og det slår igjen ut i kutt i de kommunale tjenestene.

Utrede bedre

Kommunestyret etterlyser en bedre konsekvensutredning av en eventuell ny grunnrentebeskatning av vindkraft, og mener en endring ikke bør ramme eierkommunene.

Tanapolitikerne viser også til at kraftprodusentene i Finnmark ikke har hatt ekstraordinære inntekter i 2022, siden strømprisene har vært lave i regionen.

I uttalelsen står det også at det forventede utbyttet forsvinner samtidig som kommunens øvrige kostnader stiger på grunn av høyere rente og generell prisstigning.

Ønsket fra Tana er at et eventuelt nytt skatteregime ikke får tilbakevirkende kraft for 2022, og at rammebetingelsene bør være forutsigbare.

Vertskommuner for havbruk har fått en ekstra tildeling fra havbruksfondet.

– Siden Tanafjorden er en nasjonal laksefjord, så har ikke Tana kommune inntekter fra havbruksfondet. Kommunestyret i Tana mener derfor det er rimelig at eierkommuner i kraftselskap kompenseres, står det i uttalelsen.