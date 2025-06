Ord­fø­rer An­ders S. Bul­jo må sva­re i kom­mu­ne­sty­ret tors­dag, om han vil være ak­tiv i å fin­ne en løs­ning, slik at det blir liv laga i Kau­to­kei­no, for par­et Tor­nen­sis og Hal­vor­sen. Svar­et vil han gi til kommune­sty­ret. Men ord­før­er­en hå­per at kom­mu­nen kla­rer å bi­dra til en rask løsning, slik at bon­den får nok jord. Foto: Rita Heitmann