Markering av en stolt kvalitetsklubb

Helga Pettersen (fra venstre) Merete Andersen og May Britt Harila, alle fra Polarstjernen, kunne stolt motta beviset for at klubben fra Vestre Jakobselv nå er en «kvalitetsklubb». Kristoffer Paulsen Vatshaug fra NFF og Linda S. Pedersen fra FFK sto for overrekkelsen.

ALLE FOTO: TORBJØRN ITTELIN