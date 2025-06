Mangler dokumentasjon knyttet til fiskevelferd

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) kon­klu­de­rer i sin rapport med at det mang­ler do­ku­men­ta­sjon på at opp­dretts­fisk er be­visst­lø­se fra be­dø­ving til av­liv­ing. Foto: Harrieth Lundberg/Veterinærinstituttet