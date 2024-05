Knuser kommisjonen:

Professor ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Eva Josefsen gruser Sannhets- og forsoningskommisjonens verk. Det skjer i en artikkel skrevet sammen med professorene Else Grete Broderstad ved Senter for samiske studier og Hans-Kristian Hernes ved Institutt for samfunnsvitenskap, ved Norges arktiske universitet (UiT). Svakheten er at kommisjonen knapt problematiserer selve fornorskningspolitikken, eller hvorfor fornorskningen fortsatt kan pågå, skriver de. Foto: Rita Heitmann