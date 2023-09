Fra venstre: Benedikte Pryneid Hansen kom til møtet for å dele sine erfaringer fra å være foreldrerepresentant i Cizáš Oslo samiske barnehage. Foreldrene har over flere år vært nødt til å kjempe mot økonomiske kuttforslag og for å fortsatt kunne være en reelt byomfattende barnehage. Hun forteller om kampene de sto og står i, og hva hun mener må på plass for at Oslo skal bli en by som tar bedre vare på sin samiske befolkning - og dermed bidrar til forsoning. Hansen er også styremedlem i Oslo Sámi Searvi, og har lang fartstid bak seg med politisk arbeid. Aslak Heaika Hætta Bjørn (midten) var ordstyrer under møtet. Aslak er samisk skribent, aktivist og artist, og jobber til daglig som rådgiver for Rødt på Stortinget. Han var en av de modige aktivistene som aksjonerte inne i Olje- og energidepartementet i februar. Han har også nylig mottatt stipend for å skrive bok om forsoning Foto: Hannah Persen