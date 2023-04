Regjeringen legger nå bedre til rette for vårvinterjakt på ender i Kautokeino. – Vi har valgt både å utvide kvoten på antall fugler og jaktområdet for at denne sedvanen og tradisjonen skal kunne leve videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Birgitte Wisur Olsen