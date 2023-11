Lanserer utstillingskatalog

Leder for forskningsprosjektet IMMKven, Trine Kvidal-Røvik, sier hun håper utstillinga kan føre til nysgjerrighet når det gjelder forskning og hva forskning kan være. Her er hun sammen med (bak fra venstre) museumsleder Mia Krogh, filmskaper Kristin Nicolaysen og katalogredaktør Kjersti Feldt Anfinnsen under åpningen av utstillingen. Foto: Bjørn Hildonen