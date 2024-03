– Laksefiske i Tanavassdraget veletablert før reindrifta kom til

Aage Solbakk sier at fogde­regn­ska­pe­ne for Tana­vass­drag­ets sii­da­er fra and­re halv­del av 1500-tall­et og ut­over på 1600-tall­et vi­ser at lak­se­fisk­et har stor næ­rings­mes­sig og øko­no­misk be­tyd­ning for siidainnbyggerne, og at man trygt kan si at lak­se­fisk­et var ba­sis­næ­ring for dis­se sii­da­ene. Foto: Birgitte Wisur Olsen